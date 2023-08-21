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НовостиОбщество21 августа 2023 6:28

В Ярославль на этой неделе придет похолодание

Ночами столбик термометра будет не выше 10 градусов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ночами столбик термометра будет не выше 10 градусов

Ночами столбик термометра будет не выше 10 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ярославля постепенно уходит жара. Через полторы недели наступает осень, и в воздухе это уже заметно ощущается. Вечерами становится прохладно, и солнце садится раньше.

Сегодня, 21 августа, весь день будет ясно, однако, больше 20 градусов ждать не стоит.

Во вторник, 22 августа, погода сохранится примерно такая же, как и накануне, будет немного облачнее.

В среду, 23 августа, станет холоднее – днем воздух прогреется до 16 градусов.

В четверг, 24 августа, ожидается 17 градусов, а ночью – всего 7. Однако в течение дня солнце будет появляться на небе.

В пятницу и субботу все должно быть стабильно – 17 градусов, облачно. Ночами – 9 градусов тепла.

В воскресенье, 26 августа, возможен небольшой дождь, но он никак не повлияет на температуру воздуха. По прогнозу жителей ожидают 16-18 градусов.