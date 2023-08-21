В Ярославль на этой неделе придет похолодание

Ночами столбик термометра будет не выше 10 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ярославля постепенно уходит жара. Через полторы недели наступает осень, и в воздухе это уже заметно ощущается. Вечерами становится прохладно, и солнце садится раньше.

Сегодня, 21 августа, весь день будет ясно, однако, больше 20 градусов ждать не стоит.

Во вторник, 22 августа, погода сохранится примерно такая же, как и накануне, будет немного облачнее.

В среду, 23 августа, станет холоднее – днем воздух прогреется до 16 градусов.

В четверг, 24 августа, ожидается 17 градусов, а ночью – всего 7. Однако в течение дня солнце будет появляться на небе.

В пятницу и субботу все должно быть стабильно – 17 градусов, облачно. Ночами – 9 градусов тепла.

В воскресенье, 26 августа, возможен небольшой дождь, но он никак не повлияет на температуру воздуха. По прогнозу жителей ожидают 16-18 градусов.