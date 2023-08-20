Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 августа 2023 19:05

В Рыбинске местный житель разбил витрину магазина и похитил сумки

Рыбинец украл из магазина несколько сумок и скрылся
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске местный житель разбил витрину магазина и похитил сумки

В Рыбинске местный житель разбил витрину магазина и похитил сумки

Фото: Александра БУДАЕВА

В полицию Рыбинска сообщили, что неизвестный мужчина разбил стекло витрины магазина на улице Крестовой, схватил несколько сумок и скрылся. Ущерб – 15 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого – им оказался 24-летний не работающий, ранее неоднократно судимый житель Центрального микрорайона.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил кирпичом витрину и забрал несколько сумок с целью продажи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.