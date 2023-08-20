В Рыбинске местный житель разбил витрину магазина и похитил сумки Фото: Александра БУДАЕВА

В полицию Рыбинска сообщили, что неизвестный мужчина разбил стекло витрины магазина на улице Крестовой, схватил несколько сумок и скрылся. Ущерб – 15 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого – им оказался 24-летний не работающий, ранее неоднократно судимый житель Центрального микрорайона.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил кирпичом витрину и забрал несколько сумок с целью продажи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.