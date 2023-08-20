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НовостиОбщество20 августа 2023 18:37

В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности

Об этом сообщили сотрудники МЧС
Анастасия ГОЛУБЕВА
В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности

В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности. В региональном отделении МЧС сообщили, что 21 августа на территории Даниловского, Любимского, Ярославского, Некрасовского, Большесельского, Некоузского районов и Ярославля ожидается высокая пожароопасность.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.