В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В некоторых районах Ярославской области сохраняется четвертый класс пожароопасности. В региональном отделении МЧС сообщили, что 21 августа на территории Даниловского, Любимского, Ярославского, Некрасовского, Большесельского, Некоузского районов и Ярославля ожидается высокая пожароопасность.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.