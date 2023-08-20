В Ростовском районе ремонт дороги к селам Пужбол и Шурскол начали на год раньше Фото: Правительство Ярославской области

В Ростовском районе участок дороги «Москва – Архангельск – Алевайцино – Воронино – Петровское» к селам Пужбол и Шурскол начали на год раньше.

На трассе идет фрезерование, а также холодная регенерация покрытия, которая позволяет усилить основание под современные транспортные нагрузки.

– Сейчас завершаем работу по регенерации покрытия на двухкилометровом участке. На следующей неделе закончим фрезерование покрытия и приступаем к укладке асфальта, – рассказал директор ООО «ДЭП-57» Кямран Муршудов.

На объекте уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, обустроят остановочные площадки. Также смонтируют барьерное ограждение, нанесут разметку и заменят дорожные знаки. На все работы планируют потратить 211 миллионов рублей.