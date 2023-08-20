В Ярославле прошел фестиваль силовых видов спорта Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 19 августа, прошел седьмой масштабный фестиваль силовых видов спорта «Железный кубок Ярославля». Мероприятие состоялось на Стрелке.

Первый фестиваль прошел в 2017 в Некрасовском районе. Одними из главных гостей фестиваля в этому году стали: президент федерации бодибилдинга России и Чемпион мира по бодибилдингу, Мастер спорта Александр Вишневский; Мистер Олимпия и Мастер спорта международного класса по культуризму Сергей Шелестов и Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпион Европы в супертяжелом весе Михаил Сидорычев.

—Бодибилдинг в последние годы сильно трансформировался, появилось много массовых дисциплин, в которых оценивается эстетика, пропорции, а за излишнюю мышечную массу даже снижаются баллы. Поэтому новые дисциплины очень популярны среди молодежи. В целом в силовых видах спорта принимают люди разных возрастов, начиная от 5 лет, — отметил президент федерации бодибилдинга России, Чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта Александр Вишневский.