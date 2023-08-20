В Ярославле ушла из жизни организатор студвесны ЯГПУ. ФОТО: ЯГПУ

В Ярославле вчера, 19 августа, ушла из жизни организатор студвесны ЯГПУ Светлана Ефимова. Об этом сообщили сотрудники педагогического университета.

Светлана Вячеславовна работала в университете с 2009 года, сначала в должности специалиста, а в 2011 году стала начальником отдела воспитательной работы.

Много лет она руководила «Студенческой весной ЯГПУ». Университетские команды под ее руководством не раз становились победителями и призерами всероссийских фестивалей и конкурсов.

- В последнее время она работала в управлении молодежной политики университета и, несмотря на сложности со здоровьем, всегда находилась в строю, консультировала, помогала в организации молодежных событий, - рассказали в официальной группе ЯГПУ. - Для нас это большое горе. Мы соболезнуем родным и близким! Память о маме Свете останется всегда в наших сердцах.