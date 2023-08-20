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НовостиПроисшествия20 августа 2023 8:48

В Рыбинске в ДТП погиб 64-летний велосипедист

На трассе «Рыбинск-Глебово» произошла смертельная авария
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске в ДТП погиб 64-летний велосипедист

В Рыбинске в ДТП погиб 64-летний велосипедист

Фото: УМВД по Ярославской области

На трассе «Рыбинск-Глебово» вчера, 19 августа, произошла смертельная авария. Примерно в 16:30 столкнулись «Форд» под управлением 24-летнего водителя, и велосипед, на котором ехал 64-летний мужчина.

- В результате ДТП велосипедист скончался. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.