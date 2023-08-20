В Ярославле второй день ищут 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Заволжском районе Ярославля вчера, 19 августа, пропали 11-летний Денис Жуков и 13-летняя Нина Жукова. По всей видимости, это брат и сестра. Дети ушли из дома в Заволжском районе города, и с того момента родные ничего о них не знают.

Приметы Дениса: на вид 9-10 лет, рост 121 сантиметр, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Мальчик носит очки в черной оправе.

Пропавший был одет в коричневую майку, коричневые шорты, бежевые носки и черные сланцы.

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

Приметы Нины: на вид 14-15 лет, рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Подросток носит круглые очки в серебристой оправе.

Пропавшая была одета в прозрачную черную блузку с золотыми вкраплениями, серые брюки с черным рисунком и черные босоножки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших детей, или видел их с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 - горячая линия ЯрСпас.