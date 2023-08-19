Ярославец погасил 70 долгов после ареста дорогой иномарки

Ярославец, не желая расставаться со своей машиной, нашел деньги и погасил долги. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы арестовали "БМВ" 32-летнего ярославца. Только после такой довольно жесткой меры воздействия, мужчина нашел нужную сумму, чтобы оплатить свои долги.

- В отделении судебных приставов находилось 70 исполнительных производств в отношении жителя Ярославля. Молодой человек задолжал более 120 тысяч рублей налоговой, а также не оплачивал штрафы ГИБДД, сумма которых уже превышала 50 тысяч, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы установили, что мужчина является владельцем "БМВ". Благодаря сотрудничеству с ГИБДД иномарку нашли и отправили на спецстоянку. У должника было не так много времени, чтобы собрать сумму долга, а также исполнительский сбор в 53 тысячи рублей. Но мужчина не стал терять ни минуты и, не желая становиться пешеходом, оперативно оплатил имеющуюся у него задолженность.