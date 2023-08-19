В Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка

В Ярославле 20 августа пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле завтра, 20 августа, пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Все средства, собранные с продажи книг, направят приюту для собак "Вита".

В этот раз организаторы решили дополнить ярмарку развлекательной программой. Гостей ждут мастер-класс по созданию игрушек из старых джинсов, общение с собаками, "Кошачья зарядка", фотозона "Барби", блеск-тату и аквагрим.

Ярмарка в поддержку бездомных животных начнется в 12 часов в ТРЦ "Фреш" и продлится до 18:00.