В Ярославле запретят парковку на Волжской набережной и у управления приставов

На Волжской набережной Ярославля ограничат остановку и стоянку автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

На Волжской набережной Ярославля ограничат остановку и стоянку автомобилей, сообщили в мэрии города. С 8 сентября парковка будет запрещена на участке набережной от улицы Первомайской до улицы Кедрова.

- Ограничения вводятся для обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также с 5 сентября будет запрещена остановка и стоянка машин на проезде от проспекта Октября вдоль фасада зданий №17а и №17г. Это ограничение необходимо для обеспечения антитеррористической защищенности Управления федеральной службы судебных приставов.