Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 11:04

В Ярославле запретят парковку на Волжской набережной и у управления приставов

Ограничения вводятся в сентябре
Полина Вачнадзе
На Волжской набережной Ярославля ограничат остановку и стоянку автомобилей.

На Волжской набережной Ярославля ограничат остановку и стоянку автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

На Волжской набережной Ярославля ограничат остановку и стоянку автомобилей, сообщили в мэрии города. С 8 сентября парковка будет запрещена на участке набережной от улицы Первомайской до улицы Кедрова.

- Ограничения вводятся для обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также с 5 сентября будет запрещена остановка и стоянка машин на проезде от проспекта Октября вдоль фасада зданий №17а и №17г. Это ограничение необходимо для обеспечения антитеррористической защищенности Управления федеральной службы судебных приставов.

С 5 сентября будет запрещена остановка и стоянка машин у ярославского Управления ФССП.

С 5 сентября будет запрещена остановка и стоянка машин у ярославского Управления ФССП.

Фото: Мэрия Ярославля