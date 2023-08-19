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НовостиПроисшествия19 августа 2023 8:57

В Ярославле мальчик потратил украденные у пенсионерки деньги в магазине игрушек

В Ярославле подросток выхватил у пожилой женщины сумку с продуктами и деньгами
Полина Вачнадзе
В Ярославле подросток украл у пенсионерки деньги и спустил их в магазине игрушек.

В Ярославле подросток украл у пенсионерки деньги и спустил их в магазине игрушек.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась пенсионерка - шустрый подросток украл у нее кошелек, где лежали 2 300 рублей.

Женщина рассказала, что возвращалась из магазина и решила немного отдохнуть. Она присела на лавочку во дворе дома на улице Труфанова, а сумку с продуктами и деньгами поставила рядом с собой.

- Вдруг подбегает парнишка, хватает мою сумку. Он поставил ее на трубу у подъезда, раскрыл, взял кошелек, который был сверху, и убежал. А куда мне за ним, я с палочкой. Разве я его догоню, - рассказывает потерпевшая.

На место прибыли сотрудники батальона ППС и подразделения по делам несовершеннолетних. Личность юного воришки установили быстро. Но воришке 2009 года рождения хватило времени, чтобы потратить украденные им деньги в магазине игрушек.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас решается вопрос о постановке правонарушителя на профилактический учет.