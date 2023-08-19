В Ярославской области начался фестиваль искусств "Преображение"

В Ярославской области до 23 августа будет проходить фестиваль искусств "Преображение". Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области до 23 августа будет проходить фестиваль искусств "Преображение". Концерты состоятся в Ярославском музее-заповеднике, концертном зале имени Л.В.Собинова, церкви Ильи Пророка и впервые – на открытой площадке районного Культурно-досугового центра в Данилове.

В этом году в регион приедут оркестр "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова, ансамбль солистов оркестра Большого театра России, народный артист России Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-бэнд", Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, музыканты проекта "Этносфера", "Opensound Orchestra", Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, выступит филармоническая хоровая капелла "Ярославия", актеры театра и кино Юлия Авшарова и Юрий Анпилогов, солист театра "Новая опера" Ярослав Абаимов.

– Неизменной константой "Преображения" являются концерты колокольной музыки, в которых традиционно принимают участие лучшие звонари России. В этом году в фестивальной афише запланировано девять таких концертов. Подлинным украшением фестиваля станут концерты духовной музыки, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Сегодня, 19 августа, на отрытой сцене в музее-заповеднике пройдет этносимфоническое действо "Преображение", в котором прозвучит новое произведение композитора Владимира Мартынова "Благая весть".

20 августа для детей откроется город Яблокославль. Здесь ребят ждут квесты, спектакль "Механикус", ярмарочный балаган и многочисленные мастер-классы.