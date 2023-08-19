Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 6:23

Подготовка ребенка к школе в среднем обошлась ярославцам в 12 тысяч рублей

Специалисты подсчитали, какую сумму потратили родители из Ярославля на сбор ребенка в школу
Полина Вачнадзе
Расходы на сборы ребенка в школу в Ярославле в среднем составляют 12 тысяч рублей.

Расходы на сборы ребенка в школу в Ярославле в среднем составляют 12 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расходы на сборы ребенка в школу в Ярославле в среднем составляют 12 тысяч рублей. По подсчетам специалистов сервиса SuperJob, примерно в такую сумму обошлась ярославским родителям покупка одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзака.

Самые дорогие сборы в школу - Москве. В столице на покупку детям самого необходимого к 1 сентября мамы и папы потратили в среднем 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге подготовка к учебному году обошлась в 13 700 рублей.

Самыми экономными оказались родители из Волгограда: у них на детей-школьников ушло в среднем 11 300.