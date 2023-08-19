Подготовка ребенка к школе в среднем обошлась ярославцам в 12 тысяч рублей

Расходы на сборы ребенка в школу в Ярославле в среднем составляют 12 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расходы на сборы ребенка в школу в Ярославле в среднем составляют 12 тысяч рублей. По подсчетам специалистов сервиса SuperJob, примерно в такую сумму обошлась ярославским родителям покупка одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзака.

Самые дорогие сборы в школу - Москве. В столице на покупку детям самого необходимого к 1 сентября мамы и папы потратили в среднем 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге подготовка к учебному году обошлась в 13 700 рублей.

Самыми экономными оказались родители из Волгограда: у них на детей-школьников ушло в среднем 11 300.