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НовостиОбщество18 августа 2023 14:49

В департаменте транспорта рассказали, как ярославцам добраться до монастыря в Толгин день

В Ярославле 20 и 21 августа изменится схема движения нескольких автобусов
Полина Вачнадзе
В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов.

В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 и 21 августа в Ярославле отметят явление Толгской иконы Божией Матери. Для удобства горожан в эти дни изменится схема движения нескольких автобусов, сообщили в региональном департаменте транспорта.

В воскресенье, 21 августа, и в понедельник, 22 августа, автобусы №21 «Красная площадь – Очапки», №40С «Резинотехника – Машприбор» и №93 «Очапки – Ярославль Главный» будут заезжать к Толгскому монастырю.

Автобусы №21Т «Поселок Толга – Очапки» и №34 «Красная площадь – Толгский монастырь» будут работать в обычном порядке.