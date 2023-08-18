В двух центральных переулках Рыбинска изменится схема движения транспорта

В Рыбинске изменилась схема движения транспорта по Вознесенскому и Преображенскому переулках. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на время перекрытия Бульварной улицы изменилась схема движения транспорта по Вознесенскому и Преображенскому переулках.

- С улицы Крестовой теперь нельзя повернуть в Преображенский переулок – там установлен знак «кирпич». Заезд в Преображенский переулок возможен только из Вознесенского, - сообщили в администрации города.

Кроме того, на время перекрытия Бульварной улицы в Преображенском переулке устанавливается двустороннее движение.

Ремонт Бульварной улицы Рыбинска начался 14 августа. Он продлится до конца октября. Как теперь ходят автобусы, можно узнать здесь.