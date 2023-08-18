В Ярославле под колеса машины попал велосипедист

В аварии на Мышкинском проезде в Ярославле пострадал велосипедист. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле на Мышкинском проезде у строения №11 велосипедист попал под колеса «Хендай». ДТП произошло вчера, 17 августа, около семи часов вечера.

Как сообщили очевидцы, велосипедисту потребовалась медицинская помощь. С места аварии его увезли в больницу.

Сегодня в Рыбинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела Ивана Огурцова. В апреле пьяный мужчина сбил двух мальчиков на тротуаре Волжской набережной Рыбинска. Оба ребенка погибли.