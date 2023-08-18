Мэр Ярославля встретится с жителями Кировского и Ленинского районов города

В Ярославле продолжаются выездные приемы мэрии. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле продолжаются выездные приемы мэрии. На 22 августа назначена встреча мэра города Артема Молчанова с жителями Кировского и Ленинского района. Она начнется в администрации двух районов в 18:00.

- Артем Владимирович вместе с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений ответит на вопросы горожан. Можно спросить, например, о благоустройстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ, образовании, спорте, социальной поддержке, градостроительстве, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

23 августа Артем Молчанов придет на встречу с жителями Заволжского района.