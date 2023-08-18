В центре Ярославля из-за ярмарки вакансий ограничат проезд и стоянку машин

В Ярославле ограничат проезд по центральным улицам. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 26 августа на Советской площади пройдет ярмарка вакансий «Служу Отечеству». Она начнется в 11:00.

Для обеспечения безопасности участников ярмарки с 6 утра до 17:00 проезд транспорта будет запрещен на участках улиц Советской, Нахимсона и Кирова, Народному и Советскому переулку, площади Челюскинцев и Советской площади.

- Временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств будет действовать с 19:00 25 августа до 17:00 26 августа на участках улицы Советской и Советской площади, сообщили в мэрии Ярославля.

В Ярославле 20 и 21 августа на время крестного хода перекроют проезд по нескольким улицам.