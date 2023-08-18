На СВО погиб рядовой из Угличского района Валерий Ганцев

21 августа в Угличе пройдет церемония прощания с военнослужащим Валерием Ганцевым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 августа, в понедельник, в Угличе пройдет церемония прощания с военнослужащим Валерием Ганцевым. Он погиб на специальной военной операции.

На СВО Валерий Ганцев ушел по контракту рядовым, служил механиком-водителем разведывательной роты.

- Траурные мероприятия пройдут в Доме памяти на улице Советской. Начало – в 10 часов, - сообщили в правительстве Ярославской области.

И добавили, что семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора региона.

Похоронят рядового в селе Дуброво Угличского района.