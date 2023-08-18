На СВО погиб рядовой из Угличского района Валерий Ганцев

21 августа в Угличе пройдет церемония прощания с военнослужащим Валерием Ганцевым.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
21 августа, в понедельник, в Угличе пройдет церемония прощания с военнослужащим Валерием Ганцевым. Он погиб на специальной военной операции.
На СВО Валерий Ганцев ушел по контракту рядовым, служил механиком-водителем разведывательной роты.
- Траурные мероприятия пройдут в Доме памяти на улице Советской. Начало – в 10 часов, - сообщили в правительстве Ярославской области.
И добавили, что семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора региона.
Похоронят рядового в селе Дуброво Угличского района.