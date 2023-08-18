Суд оставил под стражей бывшего директора ярославского фонда капитального ремонта

Экс-руководитель ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов не смог обжаловать свой арест Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшему директору регионального фонда содействия капремонту МКД Ярославской области Роману Гайнутдинову отказано в изменении меры пресечения. В конце июля ему было предъявлено обвинение в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями. По решению суда он был заключен под стражу.

Следствие считает, что в 2022 году 51-летний Роман Гайнутдинов вступил в сговор со своим заместителем Ольгой Исайчевой. Как следует из материалов дела, он совершил преступления против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организация на сумму более 41 миллиона рублей.

Роман Гайнутдинов возглавлял ярославский фонд капремонта с 2019 года по март 2023 года.