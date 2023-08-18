В Рыбинске пройдет фестиваль исторической реконструкции

В Рыбинске пройдет второй межрегиональный культурно-исторический ролевой фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет второй межрегиональный культурно-исторический ролевой фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого». Гостей приглашают 26 августа с 11:00 до 19:45 в Переборский парк.

Зрители смогут увидеть выступления клубов военно-исторической реконструкции, средневековые турниры и фольклорные концерты. В парке будут работать фотозоны и ярмарки с авторскими сувенирами.

- Спортивная программа представлена турнирами по лапте, стрельбе из лука, боями на тямбарах и соревнованиями по скандболу – средневековому регби. В вечерней части фестиваля - огненное шоу, - рассказали в администрации Рыбинска.

Также в программе:

- мастер-классы по созданию ювелирных украшений, плетению браслетов, набивке ткани, пошиву русской рубахи и каллиграфии,

- акция «Хожу в русском» с дефиле национальных костюмов,

- мастер-класс народного танца от Российского фольклорного союза,

- старинные игры от клуба исторической реконструкции «Сирин» из Костромы,

- блюда по оригинальным рецептам от известных шеф-поваров Сергея Ткачева и Руслана Галузо и гастрономический мастер-класс.