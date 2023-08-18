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НовостиОбщество18 августа 2023 6:58

В Ярославской области простятся с военнослужащими, погибшими на СВО

Участников СВО похоронят в Тутаевском и Даниловском районах
Полина Вачнадзе
В Ярославской области простятся с бойцами, погибшими при исполнении воинского долга на СВО.

В Ярославской области простятся с бойцами, погибшими при исполнении воинского долга на СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области простятся с бойцами, погибшими при исполнении воинского долга.

Сегодня, 18 августа, траурные мероприятия пройдут в селе Савинское Тутаевского района. Будут хоронить Геннадия Садовникова, который служил на специальной военной операции рядовым.

- Хороший был парень, веселый. Земля тебе пухом, дружище! – пишут знаковые Геннадия.

С бойцом штурмового отряда «Шторм-Z» Кириллом Покровским простятся во вторник, 22 августа. В 10 часов начнется отпевание в Вознесенской церкви Данилова. Похоронят военнослужащего в деревне Востриково Даниловского района.