В Ярославской области простятся с военнослужащими, погибшими на СВО

В Ярославской области простятся с бойцами, погибшими при исполнении воинского долга на СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области простятся с бойцами, погибшими при исполнении воинского долга.

Сегодня, 18 августа, траурные мероприятия пройдут в селе Савинское Тутаевского района. Будут хоронить Геннадия Садовникова, который служил на специальной военной операции рядовым.

- Хороший был парень, веселый. Земля тебе пухом, дружище! – пишут знаковые Геннадия.

С бойцом штурмового отряда «Шторм-Z» Кириллом Покровским простятся во вторник, 22 августа. В 10 часов начнется отпевание в Вознесенской церкви Данилова. Похоронят военнослужащего в деревне Востриково Даниловского района.