В Ярославской области прекращены поиски 10-летнего мальчика

В Ярославской области завершили поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ЯрСпас

В Рыбинске Ярославской области 17 августа искали 10-летнего Женю К.

Мальчик ушел из дома днем. Когда он не вернулся спустя продолжительное время, родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. На поиски Жени, которому в любой момент могла понадобиться медицинская помощь, вышли поисковики «ЯрСпаса» и «ЛизаАлерт», подключились простые рыбинцы.

В десять вечера в группах волонтеров появилась информация «Найден, жив!».

- Всем спасибо за помощь и свидетельскую информацию, - сообщили в группе «ЯрСпас».

Где пропадал мальчик, не уточняется.