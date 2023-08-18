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НовостиПроисшествия18 августа 2023 6:32

В Ярославской области прекращены поиски 10-летнего мальчика

В Рыбинске пропал ребенок, нуждающийся в медицинской помощи
Полина Вачнадзе
В Ярославской области завершили поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области завершили поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ЯрСпас

В Рыбинске Ярославской области 17 августа искали 10-летнего Женю К.

Мальчик ушел из дома днем. Когда он не вернулся спустя продолжительное время, родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. На поиски Жени, которому в любой момент могла понадобиться медицинская помощь, вышли поисковики «ЯрСпаса» и «ЛизаАлерт», подключились простые рыбинцы.

В десять вечера в группах волонтеров появилась информация «Найден, жив!».

- Всем спасибо за помощь и свидетельскую информацию, - сообщили в группе «ЯрСпас».

Где пропадал мальчик, не уточняется.