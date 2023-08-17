В Ярославской области в ближайшие часы ухудшиться погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области в ближайшие часы ухудшиться погода. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Возможны дождь, гроза и сильный ветер

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» с 18 часов 17 августа до 18 часов 18 августа по Ярославской области ожидается ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра 15 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.