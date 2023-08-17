Из лагерей Ярославской области 614 белгородских детей уехали домой после отдыха Фото: Правительство Ярославской области

Из лагерей Ярославской области 614 белгородских детей уехали домой после отдыха. Смены прошли в лагерях «Чайка», имени М. Горького и А. Матросова, а также в социально-реабилитационном центре Тутаева. Сегодня, 17 августа, домой отправилась последняя группа ребят.

– Мы приложили все усилия, чтобы дети отдохнули, получили яркие впечатления и больше узнали о нашем регионе. Судя по их отзывам, у нас получилось, – отметил в своем «Телеграме» губернатор Михаил Евраев. – Всегда рады видеть вас в Ярославской области, поэтому не прощаемся.