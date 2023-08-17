В Ярославле идет строительство детского сада в Дзержинском районе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет строительство детского сада в Дзержинском районе. Дошкольное учреждение будет располагаться на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской. Сейчас на объекте завершено возведение здания, установлены оконные блоки, выполнена кровля, утепление и отделка фасада, штукатурка стен, стяжка пола.

— Строительство нового детского сада в микрорайоне №15 связано с планами по постройке в этом районе более 17-ти многоквартирных домов. Жильё в новых домах нередко приобретают молодые семьи, а потому новый детский сад, готовый принять 280 детей, необходим Дзержинскому району. Ожидаем, что детский сад будет сдан в 2023 году. Сейчас производятся отделочные работы и благоустройство территорий, — сказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.