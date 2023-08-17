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НовостиСпорт17 августа 2023 11:03

В трех школах Ярославля будут проходить уроки по спортивной борьбе

Уроки по спортивной борьбе будут проводить в школах №№12, 32 и 40 Ярославля
Полина Вачнадзе
В трех школах Ярославля решено проводить уроки по спортивной борьбе.

В трех школах Ярославля решено проводить уроки по спортивной борьбе.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В трех школах Ярославля решено проводить уроки по спортивной борьбе. Выбор пал на учебные заведения №№13, 32 и 40. Соответствующее соглашение мэрия города подготовит совместно с областной федерацией борьбы.

- Это решение принято в рамках визита сенатора РФ Александра Карелина в Ярославль. Спорт для Ярославля очень важен! В городе регулярно проводится большое количество соревнований различных уровней. Благодарю Александра Карелина за то, что нашел время посетить наш город и пообщаться с подрастающим поколением спортсменов, - написал на своих страницах в соцсетях мэр Ярославля Артем Молчанов.

В детские школы искусств Ярославской области купили новые музыкальные инструменты.