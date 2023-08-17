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НовостиОбщество17 августа 2023 10:35

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на пять ночей

С 20 августа мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта
Полина Вачнадзе
Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда автомобилей на пять ночей.

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда автомобилей на пять ночей.

Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда автомобилей на пять ночей.

- С 20 по 26 августа с 00:10 до 05:запланировано проведение ремонтных работ. После их завершения с 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновляться, - сообщили в администрации города.

Пешеходное движение по тротуару останется открытым.

По ночам подрядная организация будет проводить монтажные и демонтажные работы на пролетном строении №7, а также бетонировать опорные площадки пролетов №5 и №6.