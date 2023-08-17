В Ярославле на время крестного хода перекроют проезд по нескольким улицам

20 августа будет закрыт проезд на улице Почтовой, площади Челюскинцев, Волжском спуске и Волжской набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле для обеспечения безопасности участников крестного хода 20 августа будет закрыт проезд транспорта на улице Почтовой, площади Челюскинцев, Волжском спуске и Волжской набережной. Ограничение вводится с 14:30 до 15:30.

В этот же день с 7 утра до 15:30 будет действовать ограничение стоянки и остановки машин на участках улица Почтовой и Волжском спуске.

На следующий день, 21 августа, с 7 утра до 21:00 остановка, стоянка и проезд машин будут запрещены на улице Железнодорожной и улицах в районе Толгского монастыря.

- Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время празднования ежегодного престольного праздника в Свято-Введенском Толгском женском монастыре, пояснилив пресс-службе мэрии Ярославля. - Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.