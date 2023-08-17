В Ярославле завершается ремонт эстакады Юбилейного моста

В Ярославле подходит к концу ремонт эстакадной части Юбилейного моста. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле подходит к концу ремонт эстакадной части Юбилейного моста.

Как сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на правительство региона, работы должны завершится на следующей неделе. После этого водители вновь смогут пользоваться заездом на мост со стороны Полушкиной рощи и проспекта Октября. Подрядчику осталось положить второй слой асфальта и выполнить устройство деформационных швов.

Ремонт эстакадной части Юбилейного моста проходил в два этапа. Он идет в рамках нацпроекта БКД. Стоимость работ – 51 миллион рублей.