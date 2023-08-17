На Московском проспекте в Ярославле столкнулись мотоцикл и автомобиль

В Ярославле столкнулись автомобиль «Шевроле» и мотоцикл «Дукати». ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На Московском проспекте в Ярославле ночью 16 августа произошло ДТП. Столкнулись автомобиль «Шевроле» и мотоцикл «Дукати».

- Водитель авто при перестроении не пропустил мото, вот и вся ситуация, - рассказали очевидцы.

25-летний мужчина, который управлял мотоциклом, остался жив. С места аварии его увезли на скорой помощи.

- Байкер шевелил головой и руками, а ноги неподвижно лежали, видимо, ноги повредил. Байк был в полукилометре от места, левая сторона разворочена, - написали в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.