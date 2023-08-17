Бывшей сотруднице ярославского Росреестра грозит 6 лет за получение взяток

В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница областного Росреестра. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница областного Росреестра. По версии следствия, будучи главным специалистом-экспертом отдела госрегистрации недвижимости, она получила две взятки за регистрацию недвижимости в ускоренные сроки.

- В период с апреля 2019-го по сентябрь 2020 года за совершение государственной регистрации в отношении объектов недвижимости в сокращенные сроки, женщина получила взятку в размере 74 тысяч рублей от риелтора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В тот же период, считает обвинение, сотрудница регионального Росреестра получила еще 26 тысяч рублей за аналогичные действия, но от другого риелтора.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Утверждено обвинительное заключение и в отношении взяткодателя – 43-летнего ярославца. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.