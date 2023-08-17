Бывшей сотруднице ярославского Росреестра грозит 6 лет за получение взяток

В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница областного Росреестра.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница областного Росреестра. По версии следствия, будучи главным специалистом-экспертом отдела госрегистрации недвижимости, она получила две взятки за регистрацию недвижимости в ускоренные сроки.
- В период с апреля 2019-го по сентябрь 2020 года за совершение государственной регистрации в отношении объектов недвижимости в сокращенные сроки, женщина получила взятку в размере 74 тысяч рублей от риелтора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В тот же период, считает обвинение, сотрудница регионального Росреестра получила еще 26 тысяч рублей за аналогичные действия, но от другого риелтора.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Утверждено обвинительное заключение и в отношении взяткодателя – 43-летнего ярославца. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.