В Ярославской области потушили лесной пожар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области потушили лесной пожар. Горели 0,3 гектара в Большесельском лесничестве. По данным профильного департамента, причиной возгорания стал человеческий фактор.

- Сейчас на территории лесного фонда действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, как и мониторинг обстановки, усилен по всем направлениям, - сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Иван Хитров.

Штраф для нарушителей начинается от 40 тысяч рублей. Для граждан он составляет 40-50 тысяч, для должностных лиц – от 60 до 90, для юридических – от 600 до 1 миллиона рублей.

Если вы заметили лесной пожар, сообщите по номеру 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.