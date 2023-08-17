Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 6:32

Мэр Ярославля встретился с жителями Заволжского района

Артем Молчанов ответит на вопросы жителей Заволжского района Ярославля
Полина Вачнадзе
Мэр Ярославля встретился с жителями Заволжского района города.

Мэр Ярославля встретился с жителями Заволжского района города.

Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов и заместитель председателя правительства Ярославской области Марина Кашина встретятся с жителями Заволжского района. Встреча пройдет 23 августа в администрации Заволжского района по адресу проспект Авиаторов, 74А. Начало – в 17:00.

- Представители власти ответят на вопросы жителей города, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Встречи с горожанами мэр возобновил не так давно. Первая прошла 15 августа в администрации Дзержинского района.