Мэр Ярославля встретился с жителями Заволжского района города. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов и заместитель председателя правительства Ярославской области Марина Кашина встретятся с жителями Заволжского района. Встреча пройдет 23 августа в администрации Заволжского района по адресу проспект Авиаторов, 74А. Начало – в 17:00.

- Представители власти ответят на вопросы жителей города, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Встречи с горожанами мэр возобновил не так давно. Первая прошла 15 августа в администрации Дзержинского района.