Между Ярославлем и Минском планируют открыть прямое авиасообщение

Между Ярославлем и Минском собираются наладить прямое авиасообщение. Фото: Александр ГЛУЗ

Между Ярославлем и Минском собираются наладить прямое авиасообщение. Этот вопрос обсудили на встрече посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам Дмитрия Крутого, открытие прямого авиасообщения может дать сильное развитие туристическим связям. Михаил Евраев отметил, что это поможет и развитию бизнес-связей.

- Первое, что нужно людям - удобные логистические связи. Причем не только пассажирские, но и по грузообороту. И если мы сделаем прямые рейсы между Минском и Ярославлем, конечно, это будет серьезным образом способствовать развитию и промышленности - связей и взаимодействия, и туристическому культурному обмену, - сказал Михаил Евраев.