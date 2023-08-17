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НовостиОбщество17 августа 2023 6:16

Между Ярославлем и Минском планируют открыть прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Минском поможет наладить туристические и бизнес-связи
Полина Вачнадзе
Между Ярославлем и Минском собираются наладить прямое авиасообщение.

Между Ярославлем и Минском собираются наладить прямое авиасообщение.

Фото: Александр ГЛУЗ

Между Ярославлем и Минском собираются наладить прямое авиасообщение. Этот вопрос обсудили на встрече посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам Дмитрия Крутого, открытие прямого авиасообщения может дать сильное развитие туристическим связям. Михаил Евраев отметил, что это поможет и развитию бизнес-связей.

- Первое, что нужно людям - удобные логистические связи. Причем не только пассажирские, но и по грузообороту. И если мы сделаем прямые рейсы между Минском и Ярославлем, конечно, это будет серьезным образом способствовать развитию и промышленности - связей и взаимодействия, и туристическому культурному обмену, - сказал Михаил Евраев.