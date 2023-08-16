В квартире Ярославля волонтеры обнаружили собак среди гор мусора. ФОТО: страница Василия Бобкова ВКонтакте

В квартире Ярославля на улице Чкалова волонтеры обнаружили живых собак среди гор мусора. Хозяйку жилья, по словам соседей, несколько дней назад увезли в клинику, однако, дома у нее остались животные, которым срочно требовалась помощь.

Эта история длиться уже не первый год. Местная жительница, «спасая» бездомных четвероногих друзей, приносила их в свою квартиру, а после, по всей видимости, пускала их существование на самотек. Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков на своей странице ВКонтакте написал, что квартира завалена мусором с помоек, горы отходов, высотой по колено. Также, по его словам, там присутствует трупный запах, фикальные массы и миллиарды насекомых. Помимо этого, полиция обнаружила там части уже умерших животных. К счастью, волонтерам удалось спасти больше 10 собак, некоторые из них уже пристроены к новым хозяевам.

- Беда пришла к жителям дома по улице Чкалова. Трагедия семьи, беда всего многоквартирного дома. Финал – жестокое преступление (материал собран, идет проверка), - написал Василий Бобков на своей странице ВКонтакте.