В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе. Обновят примерно 860 метров асфальта. Здесь расположены детский сад № 22 и детская поликлиника № 3.

Также заменят дорожное полотно улицы Расплетина на участке от улицы Орджоникизде до улицы Захарова. Это основной путь в детский сад. Рабочие заново сформируют тротуар, сделают парковку. Для безопасного движения организуют пешеходный переход, установят светофор Т7 и искусственную неровность.

— Ремонтируем самый крупный объект по программе благоустройства проездов к учреждениям соцсферы в этом году. Поставил задачу закончить основной объем работ до 1 сентября, чтобы детей вели в детский сад по отремонтированной дороге. Контролируем ход выполнения ремонта и сроки, — рассказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.