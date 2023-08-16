Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 13:48

В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе

Обновят больше 850 метров асфальта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе

В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт улицы Орджоникидзе. Обновят примерно 860 метров асфальта. Здесь расположены детский сад № 22 и детская поликлиника № 3.

Также заменят дорожное полотно улицы Расплетина на участке от улицы Орджоникизде до улицы Захарова. Это основной путь в детский сад. Рабочие заново сформируют тротуар, сделают парковку. Для безопасного движения организуют пешеходный переход, установят светофор Т7 и искусственную неровность.

— Ремонтируем самый крупный объект по программе благоустройства проездов к учреждениям соцсферы в этом году. Поставил задачу закончить основной объем работ до 1 сентября, чтобы детей вели в детский сад по отремонтированной дороге. Контролируем ход выполнения ремонта и сроки, — рассказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.