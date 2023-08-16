В Ярославле пятый день ищут 14-летнего подростка

Подростка нашли. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле пятый день ищут 14-летнего Владислава. Он ушел из дома в Брагино 12 августа. С того момента родные ничего о нем не знают.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Владислав был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серые кроссовки. С собой подросток взял маленькую черную сумку через плечо.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.