Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле рабочего на заводе придавило бетонной плитой. ЧП произошло 15 августа.

На предприятии шел ремонт помещений. Во время демонтажа двери на 47-летнего сотрудника упала бетонная плита. После этого его госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице.

- Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.