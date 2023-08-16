Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 11:44

В Ярославле рабочего на заводе придавило бетонной плитой

На ярославском заводе на мужчину упала бетонная плита
Анастасия ГОЛУБЕВА
Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий

Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле рабочего на заводе придавило бетонной плитой. ЧП произошло 15 августа.

На предприятии шел ремонт помещений. Во время демонтажа двери на 47-летнего сотрудника упала бетонная плита. После этого его госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице.

- Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.