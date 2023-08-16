В Ярославле 19-летний юноша упал с девятого этажа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле вчера, 16 августа, вечером в Тверицах произошло ЧП. 19-летний юноша сорвался с девятого этажа. Молодой человек ремонтировал крышу и упал с нее. К счастью, трагедии удалось избежать. Сейчас ярославец находится в больнице.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.