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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:06

В Ярославле 19-летний юноша упал с девятого этажа

Ярославец, ремонтируя крышу, сорвался с нее
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 19-летний юноша упал с девятого этажа

В Ярославле 19-летний юноша упал с девятого этажа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле вчера, 16 августа, вечером в Тверицах произошло ЧП. 19-летний юноша сорвался с девятого этажа. Молодой человек ремонтировал крышу и упал с нее. К счастью, трагедии удалось избежать. Сейчас ярославец находится в больнице.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.