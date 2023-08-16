Ушла из жизни преподавательница ЯГПУ – Лидия Ватлина. ФОТО: ЯГПУ

В Ярославле ушла из жизни преподавательница ЯГПУ – Лидия Ватлина. Об этом сообщили сотрудники университета. Печальная новость пришла вечером 14 августа.

Лидия Павловна родилась 10 мая 1943 года в Некрасовском районе Ярославской области. Училась на химическом факультете, а после начала работать в ЯГПУ лаборантом на кафедре органической химии, здесь же обучалась в аспирантуре. С 1984 по 2010 годы заведовала кафедрой органической химии в нашем университете. До 2013 года работала на кафедре в должности доцента.

- За время ее работы она дала путевку в жизнь сотням учителей химии, руководила многими научными проектами, была наставником молодых преподавателей университета, - отметили в официальной группе ЯГПУ. - Светлая память о Лидии Павловне Ватлиной, ярком ученом, блистательном педагоге, навсегда сохранится в наших сердцах!