В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на пять ночей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на пять ночей вновь закроют Волжский мост. Ограничение будет действовать с 20 по 26 августа – с полуночи до 5 часов. Для пешеходов тротуар останется открыт.

- После завершения ночных работ в 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновляться. В ночные смены компания «ЕКС» будет проводить демонтажные/монтажные работы на пролетном строении №7, заниматься бетонированием опорных площадок в пролетах №№5 и 6, - сообщили в администрации Рыбинска.