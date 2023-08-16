В Рыбинске к 1 сентября у школ обновляют дорожную разметку. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске к 1 сентября у школ и детских садов обновляют дорожную разметку. Рабочие наносят на асфальт дублирующий знак «Осторожно, дети» и делают ярче пешеходной переход - зебру - там, где она уже побледнела.

- Кроме того, провели ревизию лежачих полицейских у всех образовательных учреждений. Восстановим искусственные неровности там, где они износились. Срок окончания работ - 31 августа, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.