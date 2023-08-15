В детские школы искусств Ярославской области купили новые музыкальные инструменты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В детские школы искусств Ярославской области купили новые музыкальные инструменты. Оборудование получат школы в Рыбинске, Переславле-Залесском, Мышкине, Пошехонье, Даниловском районе и Ярославле. Также предусмотрено обновление материально-технической базы Ярославского колледжа культуры.

Всего купили 99 музыкальных инструментов, 346 единиц специального оборудования и 89 учебных материалов. Потратили на это больше 32 миллионов рублей.

- Ярославский колледж культуры получит новые сценические костюмы и обувь, мультимедиапроекторы, учебную литературу, гончарные круги, звуковое оборудование, инструменты: рояль, пианино, баяны, барабанные установки, гитару и духовые музыкальные инструменты, - сообщили в правительстве региона.