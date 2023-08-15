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НовостиОбщество15 августа 2023 14:11

В Рыбинске первоклашки получат подарки к новому учебному году

Наборы для творчества распределили между всеми городскими школами
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске первоклашки получат подарки к новому учебному году

В Рыбинске первоклашки получат подарки к новому учебному году

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске первоклашки получат подарки к новому учебному году. С такой инициативой выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. 2150 наборов для творчества распределили между всеми городскими школами.

- В наборе — альбом для рисования, доска для лепки, карандаши и ручки, набор цветных карандашей, кистей, пластилина, цветной бумаги и цветного картона, клей, акварельные краски, линейка, канцелярские ножницы, пенал, расписание уроков и два набора тетрадей – в клетку и в линейку. И все это в яркой сумке-планшете, - рассказали в администрации Рыбинска.