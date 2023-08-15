В Ярославле женщине задолжала 900 тысяч рублей собственным детям Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле женщине задолжала 900 тысяч рублей собственным детям. 39-летняя местная жительница обвиняется по статье «Неуплата средств на содержание детей».

В феврале 2020 года суд обязал ярославну выплачивать алименты двум маленьким сыновьям. Женщина не спешила этого делать, за что мировым судьей в августе 2022 года ее привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.

- Наказание женщиной отбыто, но выводов для себя она не сделала и впоследствии алименты также не платила, официально не работала. Долг по алиментам составляет 900 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы 5% в доход государства, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.