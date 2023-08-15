В Переславле реконструируют конный поход дружины Александра Невского Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле реконструируют конный поход дружины Александра Невского. 20 специалистов на конях скачут 2500 километров от берегов Чудского озера – места Ледового побоища – до Феодоровского монастыря в Городце Нижегородской области, где погиб Александр Невский. Маршрут реконструкции проходит через восемь регионов.

- 25 августа на Александровой горе на территории национального парка «Плещеево озеро» будет открыт исторический лагерь «Александрова дорога», в котором гости смогут посетить шатер князя, лучный тир, сделать снимки в тематических фотозонах. А на следующий день на Красной площади Переславля-Залесского у Спасо-Преображенского собора развернется большая театрализованная программа, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Начало представления в 16 часов.