В Ярославле к зиме приготовят 30 тысяч тонн пескосоляной смеси

«Горзеленхозстрой» запасет 30 тонн пескосоляной смеси и изготовит 20 тысяч кубометров природного рассола. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославские коммунальщики начали готовиться к зиме.

- В прошлом году зимой температура часто менялась с минуса на плюс и обратно, что вызывало гололедицу. Поэтому в этом году припасем пескосоляной смеси на шесть тысяч тонн больше, чем в прошлом, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Всего «Горзеленхозстрой» запасет 30 тонн пескосоляной смеси и изготовит 20 тысяч кубометров природного рассола.

Также коммунальщики запасаются двухфазным реагентом «Бионорд» и противогололедным реагентом «Экосол», которыми будут обрабатывать тротуары.

Через месяц, в сентябре, к зимней уборке Ярославля начнут готовить технику. Сначала машины пройдут техобслуживание, а затем их переоборудуют для уборки улиц от снега.