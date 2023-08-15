В Ярославле из-за съемок фильма на полдня закроют проезд по улице Андропова

В Ярославле 26 августа для проезда машин закроют часть улицы Андропова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 26 августа для проезда машин закроют участок улицы Андропова от улицы Нахимсона до улицы Революционной.

- С 09:00 до 21:00 здесь будут проводиться съемки телевизионного фильма компанией «Ярсинема», - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

С раннего утра 21 августа на неделю закроют проезд по Советской площади города. Площадь будут готовить к «Большому концерту» Юрия Башмета, в котором примут участие актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

26 и 27 августа ограничения будут действовать на нескольких центральных улицах Ярославля.